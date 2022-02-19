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Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

19.02.2022 01:24

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

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İstanbul, Kurşunlu, Çankırı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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