Çankırı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Küçükbaş (38) idaresindeki 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü tır, ilçeye bağlı Sarıkaya köyü Gebeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçükbaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
