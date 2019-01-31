Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Yangın

Çankırı'da Yangın

2 saat önce

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Karatepe köyünde Mehmet Şahin'in (85) yalnız yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çankırı ve Korgun belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev tamamen yıkıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri, yıkılan evde Şahin'i arama çalışmalarına devam ediyor.

Köy muhtarı Arif Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularının patlama sesine uyandığını ve yangını fark ettiklerini söyledi.

Köydeki itfaiye vanalarıyla yangına müdahale ettiklerini anlatan Turan, "Yangının diğer evlere sıçramaması için çaba sarf ettik ancak geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Mehmet amcanın da içeride olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]