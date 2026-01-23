Çankırı\'da Yoğun Sis Etkili

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde sis etkili oluyor.
Yoğun sis nedeniyle Şabanözü-Orta, Şabanözü-Çankırı ve Şabanözü-Çubuk kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.
