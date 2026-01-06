Çankırı'nın Kasım İhracatı 33,7 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çankırı'nın Kasım İhracatı 33,7 Milyon Dolar

06.01.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da 2025 Kasım ayında ihracat 33,7 milyon dolar, ithalat ise 21 milyon dolar oldu.

Çankırı'da 2025 yılı Kasım ayında ihracat 33 milyon 749 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Kasım ayında Çankırı'da yapılan ihracat 33 milyon 749 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 23 milyon 457 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bunu 6 milyon 581 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 149 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Kasım ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 48 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Kasım ayında Çankırı'dan 80 farklı ülkeye yapılan ihracatta ilk sırada 11 milyon 322 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 3 milyon 824 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken 2 milyon 435 bin dolar ile Macaristan üçüncü sırada yer aldı. Çankırı'nın 2025 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 21 milyon 39 bin dolar oldu. 67 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 5 milyon 842 bin dolar ile "tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi" ürün grubu, 3 milyon 953 bin dolar "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ve 3 milyon 153 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Kasım ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 5 milyon 842 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 441 bin dolar ile Tayland, üçüncü sırada 2 milyon 103 bin dolar ile Çin takip etti. Öte yandan, Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 160,4 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çankırı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'nın Kasım İhracatı 33,7 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:35:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çankırı'nın Kasım İhracatı 33,7 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.