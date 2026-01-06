Çankırı'nın Kasım İhracatı 33,7 Milyon Dolar

Çankırı'da 2025 yılı Kasım ayında ihracat 33 milyon 749 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Kasım ayında Çankırı'da yapılan ihracat 33 milyon 749 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 23 milyon 457 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bunu 6 milyon 581 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 149 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Kasım ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 48 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Kasım ayında Çankırı'dan 80 farklı ülkeye yapılan ihracatta ilk sırada 11 milyon 322 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 3 milyon 824 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken 2 milyon 435 bin dolar ile Macaristan üçüncü sırada yer aldı. Çankırı'nın 2025 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 21 milyon 39 bin dolar oldu. 67 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 5 milyon 842 bin dolar ile "tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi" ürün grubu, 3 milyon 953 bin dolar "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ve 3 milyon 153 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Kasım ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 5 milyon 842 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 441 bin dolar ile Tayland, üçüncü sırada 2 milyon 103 bin dolar ile Çin takip etti. Öte yandan, Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 160,4 oldu. - ÇANKIRI