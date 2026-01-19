Çankırı'nın Yeni Valisi: 'Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çankırı'nın Yeni Valisi: 'Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz'

Çankırı\'nın Yeni Valisi: \'Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz\'
19.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, hizmete başladığını ve şehrin potansiyelini vurguladı.

Göreve başlanan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Bu şehir, sahip olduğu potansiyel ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı Valiliğine atanan Vali Hüseyin Çakırtaş görevine başladı. Çakırtaş'ı Valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı. Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Çakırtaş, açıklamalarda bulundu.

Çankırı Valisi olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Çakırtaş, "Bu kadim şehre vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çankırı, yaren sofrasının kardeşliğin, ahilik anlamında helal kazancın, Selçuklu'da irfanın, Osmanlı'da devlet aklının vücut bulduğu şehirdir. Bu topraklar tarih boyunca devletine sadakati ile bağlılığıyla anılmış, çalışkan insanları ve samimi, toplumsal yapısıyla Anadolu'nun müstesna şehirlerinden bir tanesidir. Bu köklü miras bizlere sadece geçmişin hatırasını değil aynı zamanda geleceğe dair önemli bir sorumluluğu da emanet etmektedir. Bununla birlikte bu şehri güçlü kılan taşında toprağında saklı tarihi kadar, insanın feraseti, vefası ve sağduyusudur. Bugün Çankırı, gelişen Organize Sanayi Bölgesi ile üretimde, kaya tuzu ve yeraltı kaynakları ile ekonomide, tarım ve hayvancılıkta, kırsal kalkınmada, üniversitesi ile eğitimde ve bilimde, aynı zamanda ulaşımda ve altyapı yatırımlarıyla bölgesel cazibede her geçen gün daha da görünür olmaktadır. Bu şehir, sahip olduğu potansiyel ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çankırı, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'nın Yeni Valisi: 'Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:05:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çankırı'nın Yeni Valisi: 'Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.