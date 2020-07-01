Canlı hayvan pazarı 4 ay sonra yeniden açılıyor - Son Dakika

Canlı hayvan pazarı 4 ay sonra yeniden açılıyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'deki canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından Kurban Bayramı öncesi yeniden açılacak.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'deki canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından Kurban Bayramı öncesi yeniden açılacak.

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Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarının 18 Mart'ta kapatıldığını anımsattı.

Normalleşme süreciyle hayvan pazarının açılmasının da gündeme geldiğini belirten Şahin, kurulun önerileri doğrultusunda Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun aldığı kararla canlı hayvan pazarının 5 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Pazarın yaklaşık 4 ay sonra yeni tedbirler uygulanarak açılacağını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın gönderdiği talimat çerçevesinde Kırşehir Ticaret Borsası yönetimiyle görüşerek bazı tedbirlerin alınması için ortak çalışma yaptık. Sosyal mesafe alanları yeniden düzenlendi. Alınması gereken tedbirlerin yüzde 90'ı tamamlandı. İlgili kurumlar da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarımızda sağlık, huzur ve güven içerisinde alışveriş yapılması için gerekli tedbirlerini aldı. Emniyetimiz ekiplerini belirledi. Borsamız hijyenik koşulların sağlanmasına katkı yaptı."

Şahin, hayvan pazarında bazı tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu süreçte bazı geleneklerimizden vazgeçeceğiz. El sıkışarak pazarlık yapmayacağız. Sosyal mesafeyi koruyarak, bilimsel önerileri dikkate alarak kurban satışlarının yapılmasını hedefliyoruz. Basit hatalar büyük olaylara sebep olabiliyor. Vatandaşlarımız hayvan pazarında kurallara uyarak alışverişlerini yapsınlar." diye konuştu.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik de alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Kurban Bayramı, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Canlı hayvan pazarı 4 ay sonra yeniden açılıyor - Son Dakika

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