Son Dakika Haberleri: Çanlı yazar Muhammed Yavaş'ın 3. kitabı çıktı
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Çanlı yazar Muhammed Yavaş'ın 3. kitabı çıktı

5 dakika önce

Çanlı yazar Muhammed Yavaş, "Ben Dünyaya Kanka Olarak Gelmişim" ve "Enişte Bey Diyeceksiniz" kitaplarının ardından "Bu da mı Gol Değil" isimli üçüncü kitabını çıkarttı.

Çanlı yazar Muhammed Yavaş'ın 3. kitabı çıktı, System.String[]

Çanlı yazar Muhammed Yavaş, "Ben Dünyaya Kanka Olarak Gelmişim" ve "Enişte Bey Diyeceksiniz" kitaplarının ardından "Bu da mı Gol Değil" isimli üçüncü kitabını çıkarttı.


2018 yılında mizah dalında altın kalem ödülüne layık görülen 25 yaşındaki genç yazarın son kitabı "Bu da mı Gol Değil" bugün raflardaki yerini aldı. Yazar Yavaş yaptığı açıklamada, kitabının daha ilk günden okurlarında büyük merak uyandırdığını belirterek, "Üçüncü kitabımı da çıkarmak nasip oldu. Bu da mizah aslında. Serinin üçüncü kitabı, ama bağımsız olarak da okunabiliyor, kitabımız okuyucuya diğer iki kitapta olduğu gibi yine bol bol kahkaha vaat ediyor. Kitabım kitabevlerinden alınacağı gibi internet sitelerinden de alınabilir" dedi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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