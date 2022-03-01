Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek

01.03.2022 21:34
Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek

Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.

Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna halkını desteklediklerini ve Rusya'yı kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, savaşın Ukrayna halkını memnun edecek şartlarda bitmemesi halinde Rusya'dan resmi delegasyon ve federasyona bağlı hiçbir kurumun kabul edilmeyeceği aktarıldı.

Festival organizatörleri, Rusya'da Ukrayna'ya yönelik "saldırıları ve işgali" protesto edenlerin cesaretini tebrik ettiklerini de bildirdi.

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Cannes Film Festivali, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek - Son Dakika


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