Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika

Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri belirlendi.

Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri belirlendi. Cannes Film Festivali Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikalı yönetmene yardımcı olacak 8 kişilik ekip şu isimlerden oluşuyor: "Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransız oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho." Jüri üyelerinin 5'inin kadından oluşması dikkati çekiyor. Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.

Son Dakika

Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü

Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti

Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü

Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz

Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı

Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi