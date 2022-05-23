Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla! - Son Dakika
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Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!

23.05.2022 15:16

75. Cannes Film Festivali'nde, Gezi davasında 18 yıla mahkum olan Çiğdem Mater'e destek verildi. Yönetmen Emin Alper, "Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" dedi.

Yönetmen Emin Alper, 75. Cannes Film Festivali'ndeki "Kurak Günler" filminin dünya prömiyerinde dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!

Emin Alper konuşmasında, Gezi davasında hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Çiğdem Mater'e destek verdi. Alper, "Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" ifadelerini kullandı.

"SAÇMA VE MÜSAMERE GİBİ BİR DAVA!

Alper şunları söyledi:

Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!

"Burada olmaktan çok mutluyuz. Yapımcılarıma, ortak yapımcılarıma, şahane ekibime teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi burada olmayan meslektaşlarımızdan, filmimizin yardımcı yapımcılarından olan Çiğdem Mater'e de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla. Teşekkürler."

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Son Dakika Güncel Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla! - Son Dakika


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