Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!

Yönetmen Emin Alper, 75. Cannes Film Festivali'ndeki "Kurak Günler" filminin dünya prömiyerinde dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Emin Alper konuşmasında, Gezi davasında hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Çiğdem Mater'e destek verdi. Alper, "Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" ifadelerini kullandı.

"SAÇMA VE MÜSAMERE GİBİ BİR DAVA!

Alper şunları söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyuz. Yapımcılarıma, ortak yapımcılarıma, şahane ekibime teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi burada olmayan meslektaşlarımızdan, filmimizin yardımcı yapımcılarından olan Çiğdem Mater'e de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla. Teşekkürler."