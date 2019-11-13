Canpolat vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın erken saatleri ile birlikte Bamyasuyu ve Şair Nabi mahallelerinde incelemelerde bulundu.



Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk şıkları ile birlikte Bamyasuyu ve Şair Nabi mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Canpolat'a, başkan yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepler dinleyen Başkan Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da denetleyen Başkan Canpolat, çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler aldı. Bamyasuyu Mahallesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, "Temizlik işleri müdürlüğümüz ve fen işlerine bağlı ekiplerimiz ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Bamyasuyu Mahallemizdeydik. Mahalle muhtarımız değerli mahalle sakinleri bizleri karşıladılar. Hep birlikte buradaki faaliyetlimizi sürdürdük. Aynı zamanda da muhtarımızla birlikte sokaklarımızı caddelerimiz hep birlikte gezdik. Eksiklerimizi gördük gerekli olan talimatlarımızı verdik. Haliliye Belediyesi dur durak demeden tüm personelleriyle Haliliye halkının hizmetinde olmaya devam edecektir" dedi. Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış ise, "Haliliye Belediyesi tarafından rutin çalışmalarımız yapılıyor. Sokaklarımız yıkanıyor, kilit parke onarımlarımız yapılıyor, çöplerimiz toplanıyor. İlaçlamamız yapılıyor. Belediyecilik adına ne varsa belediyemiz bu hizmetleri yapıyor. Ben Bamyasuyu Mahallesi adına başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Canpolat, Bamyasuyu Mahallesinin ardından incelemelerine Şair Nabi Mahallesi ile devam etti. Burada mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Canpolat, "Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Şair Nabi Mahallemizin sokaklarını, parklarını gezdik. Yapılacak iş ve işlemler için ilgili müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. Tespit edilen eksikleri ile ilgili ise en kısa da çözüm için çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.



Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek de, Haliliye Belediyesinin mahallelerindeki çalışmalarından duydukları memnuniyetlerini belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.



Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA