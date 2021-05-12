Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı - Son Dakika

Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı

12.05.2021 14:45

Trabzon'da yaşayan Pınar Kaynak'ın, 4 yıl önce cansız bedeni çıplak halde ormanlık bir alanda bulunmuş ve Kaynak'ın vahşice öldürüldüğü öğrenilmişti. Cinsel istismara uğrayıp, göğsüne bıçak saplanarak ve başı taşla ezilerek katledilen Pınar Kaynak'ın katili, yıllar sonra mahalledekilerden sperm örneği alınarak aydınlatıldı. Kadının katilinin, Mustafa G. olduğu tespit edildi.

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri bölgedeki ormanlık alanda çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı

ÖZEL EKİP YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı

DNA EŞLEŞMESİ KATİLİ YAKALATTI

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G. ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Mustafa G.'yi takibe aldı. Kaynak'ın katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ, CİNAYETİ REDDETTİ

Katil zanlısı Mustafa G.'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak'ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı. Mustafa G., ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanıdığını itiraf etti, mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını anlattı. İfadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G.'nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı

Çukurçayır, Jandarma, Trabzon, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı - Son Dakika


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