Çapa motoru hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Çapa motoru hırsızı yakalandı

02.03.2022 13:31
Çapa motoru hırsızı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 25 bin TL değerindeki çapa motorları Kapaklı'da bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 25 bin TL değerindeki çapa motorları Kapaklı'da bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde R.Ş. isimli vatandaş, bahçesinde bulunan ve maddi değeri yaklaşık 25 bin TL olan 2 adet çapa motorunun çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar ve kamera incelemesi sonucu hırsızlık olayını H.T.'nin gerçekleştirdiği ve şahsın 19'u hırsızlık olmak üzere toplam 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kapaklı İlçe Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordine sonucu Kapaklı'da yakalandı.

H.T., çalınan malzemeleri Çorlu ilçesindeki depoda sakladığını itiraf etti. Malzemeler bulunarak sahibine eksiksiz olarak teslim edilirken, şahıs gözaltına alınarak sorgulama işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Çapa motoru hırsızı yakalandı

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Türk Lirası, Hisarcık, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çapa motoru hırsızı yakalandı - Son Dakika


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