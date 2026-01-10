Cape Town'da Su Hırsızlığı Nedeniyle Kesinti - Son Dakika
Cape Town'da Su Hırsızlığı Nedeniyle Kesinti

10.01.2026 02:30
Cape Town'da hırsızlar su altyapısını sabote ederek geniş çapta su kesintisine yol açtı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, hırsızların şehir su şebekesindeki ana kontrol vanalarından birini çalmaları nedeniyle şehrin geniş bir bölümünde su kesintisi yaşanıyor.

Cape Town Belediyesi Su ve Sanitasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin su altyapısına sabote girişiminde bulunduğu ve dağıtım ağındaki kritik bir metal vanayı sökerek çaldığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlık olayı nedeniyle şebeke basıncının düştüğü ve şehrin güney banliyölerindeki binlerce haneyi etkileyen su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Cape Town Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çalınan parçanın hurda metal değerinin düşük olmasına rağmen, sisteme verdiği zararın ve onarım maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Altyapıya yönelik vandalizm, sadece belediyenin bütçesine değil, en temel insan hakkı olan suya erişime de saldırıdır. Ekiplerimiz çalınan vanayı yenilemek ve sistemi tekrar devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cape Town'un Muizenberg, Simon's Town, Fish Hoek ve Wynburg gibi güney banliyölerinde gün boyu su kesintileri sürdü.

Güney Afrika'da altyapı hırsızlığı

Güney Afrika'da özellikle bakır kablo ve metal altyapı parçalarının hurda olarak satılması için çalınması, elektrik ve su kesintilerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Cape Town Belediyesi verilerine göre, geçen sene sadece su ve sanitasyon altyapısına yönelik hırsızlık ve vandalizmin onarımı için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı.

Hırsızlar özellikle pirinç malzemeden yapılan su sayaçları ve kontrol vanalarını hedef alıyor. Her yıl ortalama 4 bin su sayacı çalındığı şehirde, arıza nedeniyle boşa akan temiz su miktarı milyonlarca litreyi buluyor.

Kaynak: AA

