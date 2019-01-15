Son Dakika Haberleri: Çardak Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Projesini Hayata Geçiriyor

Çardak Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Projesini Hayata Geçiriyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, kapalı pazar yeri inşaatı yapımı için çalışmalar başladı.

Çardak Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Projesini Hayata Geçiriyor, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, kapalı pazar yeri inşaatı yapımı için çalışmalar başladı.

Belediye lojmanlarının yer aldığı alana inşa edilecek kapalı pazar yeri için ekipler metruk halde olan binalarda yıkım işlemlerini sürdürüyor. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, " Belediyemize ait lojmanları yıkılarak yerine kapalı pazar yeri inşa edeceğiz. Beldemizde Perşembe günleri kurulan halk pazarında hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda alış-veriş yapabilmeleri amacıyla pazar yerimizi kapalı bir hale getirmeye başlıyoruz. Böylelikle esnafımız yazın güneşten, kışın kardan, yağmurdan korunmuş olacak. 1200 metrekare kapalı alana sahip bu pazar yerimizde 100 esnafımız hizmet verecek. Önlü arkalı dört sıra pazar satış reyonu yapılacak. Aynı zamanda belediye garajı olarak da kullanılabilecek" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Lapseki, Çanakkale, Çardak, Güncel
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