Çardak Köyü Camii Yeniden Açıldı

10.01.2026 12:59
Osmaniye'de deprem sonrası inşa edilen Çardak Köyü Camii, törenle ibadete açıldı.

OSMANİYE'de, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alıp yıkılan ve yerine yeniden yenisi inşa edilen Çardak Köyü Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilen camii Selçuklu Mimarisi örnek alınarak yapıldı.

Haraz Nur Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Fatih Akın tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan köy sakinlerinden Levent Çenet "6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp yıkılan camimizin yerine 12 Ocak 2025 tarihinde köylülerimizin huzurunda camimizin inşaatının temelini atmıştık. ve bu temeli atarken değerli köylülerimize üç önemli sözümüz vardı; Birinci sözümüz camimizin inşaatını bir yıl süre içerisinde tamamlayıp hizmetle açmaktı. Bugün, Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki bir yıl dolmadan hizmete açmanın haklı onurunu gururunu ve sevincini hep beraber yaşıyoruz"dedi. Caminin depreme dayanıklı olarak yapıldığını ifade eden Çenet, "Selçuklu mimarisini örnek alıp, kubbesiz, sağlam, dayanıklı bir cami inşa ettik. Ezanlarımızın yükseldiği 40 metrelik minaremizi komple perde betonla ve güçlü demir bağlantılarıyla çok sağlam yaptık. Üçüncü sözümüz ise köyümüze yakışır bir cami inşa etmekti. El oyması ahşap mobilyalarımızdan, kapılarımıza, ısıtma, soğutma ve ses sistemimize varana kadar en kalitelisini, en iyisini yaptık. Hatta Mimar Sinan'ın buluşlarından olan deve kuşu yumurtasına varana kadar camimizin çeşitli yerlerine yerleştirdik."dedi.

Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, caminin yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun diyorum, böyle hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için aile fertlerine teşekkür ediyorum. Camimizin hayırlı olmasını, güzel ibadetlere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"dedi.

Son olarak konuşan Vali Erdinç Yılmaz ise "Bugün, bu kutlu mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz, Allah hayırlı eylesin. Buranın yapılmasında, yer tahsisinde elimizden geldiğince destek olduk. Az da olsa böyle bir eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Allah hayırlı eylesin. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yüzyıllarca bu kutlu mekanda dualar edilecek" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Deprem, Kültür, Güncel, Son Dakika

