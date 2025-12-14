Denizli\'de fabrikada yangın

Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı.

FABRİKADAN YÜKSELEN DUMANLAR, İLÇENİN PEK ÇOK NOKTASINDA GÖRÜNÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.