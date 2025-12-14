Denizli'de fabrikada yangın - Son Dakika
Denizli'de fabrikada yangın

Denizli'de fabrikada yangın
14.12.2025 11:29
Denizli'nin Çardak ilçesindeki filtre fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı.

FABRİKADAN YÜKSELEN DUMANLAR, İLÇENİN PEK ÇOK NOKTASINDA GÖRÜNÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, Denizli, Çardak, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal Kemal:
    üretim sahalarında her ay yangın çıkıyor,20 gün önce ki yangını hatırladınız mı. Boya kimya sanayindeydi..... 15 temmuzdan sonra haberlere gözaltın bakın bir derim. 1 0 Yanıtla
11:59
