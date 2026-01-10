Caretta Caretta 'Tuba' Tekrar Dalyan'da - Son Dakika
Caretta Caretta 'Tuba' Tekrar Dalyan'da

10.01.2026 10:09
Yaralı bulunup 2019'da denize bırakılan Tuba, yuva yapmak için Dalyan'a döndü. 10 bin km yol katetti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaralı bulunup, tedavi edildikten sonra 2019'da denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', yuva yapmak için yıllar sonra Dalyan'a döndü. Takip cihazı yenilenen Tuba, çıktığı ikinci dünya turunda 5 ayda 10 bin kilometre yol katetti.

İlçenin İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına 'Tuba' adı verildi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

TEKRARLAYAN HAREKETLER KAYDEDİLDİ

2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı. 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salınan caretta caretta Tuba, 5 ayda 10 bin kilometre katetti. Uydu izleme verilerine göre; Tuba, güzergahında Gökova Körfezi, Bodrum Yarımadası, İstanköy (Kos) ve Rodos Adası çevresinde tekrarlayan hareketler kaydedildi. Bu durum, deniz kaplumbağalarının tek yönlü uzun mesafeli bir göçten ziyade kıyı ve ada çevrelerini aktif biçimde kullandığını ortaya koyuyor. İzleme periyodunun sonunda Tuba, Bodrum Karaada'nın güney kıyıları civarında bulunduğu tespit edildi.

DEKAMER'DEN AÇIKLAMA

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Uydu izleme çalışmaları, deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamamız için önemli veriler sunuyor. Bu veriler, deniz kaplumbağalarının yalnızca uzun mesafeli göçler yapmadığını, aynı zamanda belirli alanları tekrar tekrar kullandığını da ortaya koyuyor. Uydu takibi sayesinde bu alanları daha iyi tanıyor ve bilimsel verilerle koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

