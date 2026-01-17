Samsunspor'un Danimarkalı kanat oyuncusu Carlo Holse'nin, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu Carlo Holse'nin sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği duyuruldu.
Oyuncuya geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, Holse'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Carlo Holse Gençlerbirliği Maçından Çıkarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?