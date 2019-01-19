Carmen' Kapalı Gişe Prömiyer Yaptı

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık