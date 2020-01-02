Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi.

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Savaş Girti yönetimindeki 34 TM 9394 plakalı otomobille Eyüp Demir'in kullandığı 34 EE 8039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eyüp Demir'in otomobili savrularak refüje çıkıp, yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


Osmangazi, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde istenen ön talep ücreti 30 ila 40 bin TL arasında olacak
Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
06:20 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:15 KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI - Son Dakika
05:34 Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
05:07 Başkentte 13 katlı binada yangın paniği - Son Dakika
05:02 Başkentte 13 katlı binada yangın paniği - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 06:23:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]