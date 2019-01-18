Son Dakika Haberleri: Çarpışan Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Bulundu

Çarpışan Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Bulundu

30 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, çarpışan iki savaş uçağını kullanan pilotların sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

Çarpışan Rus Savaş Uçaklarının Pilotları Bulundu, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, çarpışan iki savaş uçağını kullanan pilotların sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada ülkenin doğusunda 2 Su-34 savaş uçağının çarpışmasından önce kendilerini uçaktan fırlatan pilotların sağ olarak bulunduğunu duyurdu. Su-34 pilotlarına tıbbi yardım sağlamak için doktorların ve özel tıbbi modüllerin bulunduğu bir uçak gönderildi. Bakanlığın açıklamasında, "Habarovsk bölgesinden kurtarılan pilotlara tıbbi yardım sağlamak için Doğu Askeri Bölge'nin özel amaçlı tıbbi birimlerinden bir uzman ekibi ile özel uçak gönderildi. Uçakta özel tıbbi modüller ve gerekli tüm tıbbi ekipman ve malzemeler var" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca, kurtarılan pilotların hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın doğusunda, Japon Denizi üzerinde sahilden 35 kilometre uzakta tarifeli bir eğitim uçuşu gerçekleştiren Uzak Doğu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerinin 2 Su-34 savaş uçağının manevralar üzerinde çalışırken çarpıştıklarını açıklamıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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