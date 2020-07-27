CarrefourSA, Bodrum'daki ilk gurme marketini açtı

CarrefourSA, Bodrum'daki ilk gurme marketini Akyarlar'da tüketici ile buluşturdu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 287 metrekare alana sahip Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA, Bodrum Akyarlar'da açıldı.

Balık, kasap, meyve-sebze, yöresel peynirler ve mahzen yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere yönelik reyonlarıyla öne çıkan Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA, Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunuyor.

Verilen bilgiye göre, CarrefourSA'nın gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor.