CarrefourSA, P&G ve SnA Consulting ortak çalışmasına ödül - Son Dakika
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CarrefourSA, P&G ve SnA Consulting ortak çalışmasına ödül

9 dakika önce

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında "2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü"nün sahibi oldu.

CarrefourSA, P&G ve SnA Consulting ortak çalışmasına ödül, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında "2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü"nün sahibi oldu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, rekabetin çok yüksek olduğu hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektöründe, pazarlama dinamiklerini doğru belirlemek ve pazarlama iletişimini doğru müşterilerle doğru zamanda yapmak kritik önem taşıyor. Halihazırda toplam kitle veya manuel kurallar ile seçilen kitlelere yapılan pazarlama iletişimlerinin alışverişe oranı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşiyor.

Bu çerçevede CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte milyarlarca satıra denk gelen 55 bin ürüne ait verileri P&G kategorisi özelinde analiz eden bir model geliştirdi. Belirlenen hedef kitlelere gönderilecek uygun kampanya dinamiklerini belirleyerek, doğru hedef kitleye SMS aracılığı ile ulaştı.

Böylelikle P&G ürünleri özelinde CarrefourSA müşterilerine gerçekleştirilen kampanyalara dönüş oranları, genel kitle kampanyalarına kıyasla ortalama 5 kat artış gösterdi. Bazı kategorilerde ise bu artış, 10 kata kadar çıktı.

Kampanyalara dönüş yapan kitlenin yüzde 30'u, kampanya çıkılan kategori için yeni müşteri olurken hedef kitle üzerinde marka tercihlerine göre özelleştirilmiş tekliflerle, kampanya dönüşlerinden yüzde 40 daha fazla ciro elde edildi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında "2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü"nün sahibi oldu.

Sabancı Holding, Carrefour, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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