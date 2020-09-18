CarrefourSA yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yanında - Son Dakika

CarrefourSA yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yanında

CarrefourSA, pandemi çerçevesinde eğitim ve öğretimin online olarak devam ettiği bugünlerde uzaktan eğitim öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

CarrefourSA yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yanında, System.String[]

CarrefourSA, pandemi çerçevesinde eğitim ve öğretimin online olarak devam ettiği bugünlerde uzaktan eğitim öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde kırtasiye ve okul alışverişi için doğru üretici ile çalışarak müşterilerini doğru ürünle en uygun fiyatla buluşturuyor.

Kırtasiye ve okul alışverişinin doğrusu için CarrefourSA'yı tercih edenler, 18-20 Eylül tarihleri arasında CarrefourSA Kart ile 52 ildeki 663 CarrefourSA marketinden veya online market Carrefoursa.com'dan tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde 30 TL puan kazanıyor.

Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünler, CarrefourSA'larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

Alo sipariş ile kırtasiye ve okul alışverişi daha kolay

Açıklamaya göre ayrıca, CarrefourSA, Alo Sipariş uygulaması çerçevesinde müşterilerine en yakındaki CarrefourSA marketine telefonla ulaşıp kırtasiye veya okul alışverişi siparişlerini verip gün içinde kapılarına teslim edilmesini sağlıyor. Marketlere yapılan ziyaretlerde siparişler, uzman ekip tarafından hazırlanıyor. Alışverişlerde taksit seçeneği de sunuluyor.

Axess, 30 Eylül'e kadar CarrefourSA'larda ve Carrefoursa.com'da tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri ilk alışverişe 25 TL Chip Para kazandırıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CarrefourSA yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yanında - Son Dakika

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