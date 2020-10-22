Çarşamba Belediyesi "Çarşamba Medya Akademisi" projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesinin gençlere yönelik organize ettiği ve katılımcılara iş imkanı sunacak Çarşamba Medya Akademisi'nin başvuruları başladı.

Sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim dersleri gibi alanlarda derslerin verileceği ve 7 gün sürecek Akademi, 2-9 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çarşamba Medya Akademisi'nde katılımcılar, eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan'dan "Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi", televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç'tan "Televizyon Yayıncılığı", program yapımcısı ve sunucu Mustafa Göksu'dan "Program Sunuculuğu Spikerlik ve Diksiyon", sosyal medya fenomeni Abdi Baktur'dan "Sosyal Medya Dijital Medya İçerik Üretimi", dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz'dan "Yeni Medya", yazar Emine Şimşek'ten "Metin Yazarlığı" konularında interaktif eğitim ortamında bir araya gelerek dersler alacak.

Başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde Çarşamba Belediyesinin "www.carsamba.bel.tr" internet adresinden alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, 15-35 yaş aralığındaki herkesin başvurabileceği Çarşamba Medya Akademisi'ne katılımcılar, başvuru formlarının değerlendirilmesi sonrası gerçekleşecek online mülakat ile seçilecek.

Bütün katılımcılara sertifika verilecek Çarşamba Medya Akademisi"nde başarılı katılımcılar ödüllendirilecek. Eğitim sonrası her katılımcı bitirme projesi hazırlayacak, bu projelerde başarılı olanlara tam zamanlı veya yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, medya sektörüne yönelmeyi düşünen gençler için sektöre dair bilgi almaları ve alanında işinin ehli kişilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımını amaçladıklarını söyledi.

Teknoloji çağı ile medya ve sosyal medyanın daha çok önem kazandığını vurgulayan Doğan, "Genç nesil özellikle sosyal medyaya yöneldi. Bu alanlarda ülkemizde uzmanlar yetişiyor. Biz de işinin ehli kişileri ilçemize getirerek gençlere bir haftalık yoğunlaştırılmış medya eğitimi verme kararı aldık. Çarşamba'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesine ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin bu imkandan faydalanmalarını istiyorum. Akademiye katılmaya hak kazanan gençlerimiz, ödül ve sertifika haricinde başarı durumuna göre istihdam şansı da yakalayacak." dedi.