Çarşamba Belediyesi sosyal destek alanların sınav ücretini bu yıl da karşılayacak - Son Dakika
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Çarşamba Belediyesi sosyal destek alanların sınav ücretini bu yıl da karşılayacak

25.05.2022 17:26
Çarşamba Belediyesi sosyal destek alanların sınav ücretini bu yıl da karşılayacak

Çarşamba Belediyesinin, belediyeden sosyal yardım alan ve 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılayacağı bildirildi.

Çarşamba Belediyesinin, belediyeden sosyal yardım alan ve 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılayacağı bildirildi.

Geçen yıl belediyeden sosyal yardım alanların KPSS başvuru ücretlerini karşılayan Çarşamba Belediyesi, bu sene de KPSS başvuru ücretlerini karşılama kararı aldı.

Belediyeden sosyal yardım alıp sınava girecekler, Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimine 6 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, eğitime yönelik yapılan her katkıyı çok değerli bulduklarını vurgulayarak, "İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Gençlerimize inanıyor, hayatlarının her alanında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Biz birlikte çok güçlü bir aileyiz. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Rabb'im haklarında hayırlısını nasip etsin." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Pazartesi, Haziran, KPSS, Güncel, Son Dakika

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