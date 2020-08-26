Çarşamba'da altyapı sorunları giderilecek - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 2021 yılında ilçede altyapı çalışması başlatacaklarını söyledi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu şiddetli yağışın ardından ilçede su baskınları yaşandığına işaret etti.

Altyapının ilçenin en önemli ihtiyacı olduğunu vurgulayan Doğan, " En önemli ihtiyaç buysa ve bu görevin başında ben varsam bu hizmeti hemşehrilerim için yapmak zorundayım." dedi.

İlçede altyapı çalışmalarını 2021 yılında başlatacaklarını belirten Doğan, "Bunun görev sorumluluğu SASKİ'de ancak İller Bankası'nın verdiği kredi ile altyapı çalışmasına inşallah gireceğiz. 2021 yılında Çarşamba'nın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Amacımız milletin refahı ve bu yapılırken belki sıkıntı çekeceğiz ancak bu bitince rögarların geriye bastığı kokan bir Çarşamba'dan kurtulmuş olacağız. Biz bu yola hizmet için çıktık ve halkımız için gerekenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.