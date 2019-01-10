Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Asayiş Uygulaması

Çarşamba'da Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisi destekli Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çarşamba'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisi destekli Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Sarıcalı Mahallesi Zübeyde Hanım Meydanı ve Çarşamba Belediye Meydanı'nda Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 158 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 753 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 80 araç kontrol edildi.

Uygulamada, aranan 3 kişi ile bakaya kaçağı olan bir kişi yakalandı. İş yerlerinde ise bir pompalı tüfek ve 22 fişek ele geçirildi, kumar oynanmasına yer temin eden bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:38 Kaynak: AA

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