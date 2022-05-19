Çarşamba'da fener alayı ve gençlik konseri düzenlendi - Son Dakika
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Çarşamba'da fener alayı ve gençlik konseri düzenlendi

19.05.2022 09:02
Çarşamba'da fener alayı ve gençlik konseri düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Çarşamba ilçesinde fener alayı ve gençlik konseri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Çarşamba ilçesinde fener alayı ve gençlik konseri düzenlendi.

Çarşamba Adapark'ta bulunan tarihi Çarşamba Evi önünden başlayan fener alayı, Tarihi Köprü'den geçilmesinin ardından Abdullahpaşa Meydanı'nda sona erdi.

Fener alayı sonrasında meydanda yerel bir grup tarafından gençlik konseri gerçekleştirildi.

Fener alayı ve konsere Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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