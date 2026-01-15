Çarşamba'da İki Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında hakkında çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. (30) ile 3 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası olan M.U. (46) yakalandı.

M.M.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, M.U'nun işlemleri ise sürüyor.