Samsun'un Çarşamba ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında hakkında çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. (30) ile 3 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası olan M.U. (46) yakalandı.
M.M.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, M.U'nun işlemleri ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?