Çarşamba'da Kamu Kurumları Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çarşamba'da Kamu Kurumları Arası İş Birliği Ziyareti

Çarşamba\'da Kamu Kurumları Arası İş Birliği Ziyareti
16.01.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da seçim müdürü ve icra dairesi yöneticileri, Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Samsun'un Çarşamba İlçe Seçim Müdürü İsmail İlhan Aksoy, Çarşamba İcra Dairesi Müdürü Mehmet Karabacak ve İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Alper Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, ilçedeki kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, Çarşamba'nın ekonomik yapısı, ticari gelişimi ve idari süreçlerdeki uyum konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe protokolü, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgi alırken, üretici ve tüccarların daha verimli bir sistem içerisinde buluşması adına yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası dayanışmanın, Çarşamba'nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yılmaz, kamu kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmaların hem üreticiye hem de ilçe halkına doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çarşamba'da Kamu Kurumları Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:15:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Kamu Kurumları Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.