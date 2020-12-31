Çarşamba'da "Tekstilkent Projesi" için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Çarşamba'da "Tekstilkent Projesi" için ilk kazma vuruldu

31.12.2020 11:47
Çarşamba'da

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 13 tekstil fabrikasının yer alacağı ve 3 bin kişinin istihdamını sağlayacak Tekstilkent Projesi için kazı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 13 tekstil fabrikasının yer alacağı ve 3 bin kişinin istihdamını sağlayacak Tekstilkent Projesi için kazı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Doğan, yaptığı açıklamada, 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak Tekstilkent Projesi için iki fabrikanın ilk kazmayı vurduğunu belirtti.

Proje ile 3 bin kişilik bir istihdamın hedeflendiğini aktaran Halit Doğan, "Geçen yıl göreve geldikten sonra proje alanımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan satın almıştık. 13 yatırımcımızın buradan yer tahsislerini tamamladık ve yatırımcılarımızın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda hibe sözleşmelerini yaptık. İki firmamız atölye çalışmaları için ilk kazmayı vurmuş oldular. En kısa zamanda temelini atmayı hedefliyoruz. İnşallah 4-5 ay gibi kısa bir sürede iki fabrikamız da faaliyete geçmiş olacak." dedi.

Salgın sürecinin etkilerinin azalmasıyla birlikte diğer firmaların da yatırıma başlayacağını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle yapmayı planladığımız projelerde aksamalar meydana geldi. Pandemi sürecinin etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte diğer firmalarımızın da yatırıma başlayacağını umut ediyoruz. Yatırımımız bittiğinde burada 3 bin kişilik bir istihdam hedefimiz var. Hem yatırımcı arkadaşlarımıza hem Çarşamba'mıza hem de Çarşamba'mızda istihdam bekleyen insanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Çarşamba'da hem tekstil hem de tarımsal sanayi anlamında yeni yatırım alanları oluşturduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Doğan, "Yılın ilk günlerinde Salça Fabrikası ile alakalı sözleşmemizi imzalama aşamasına geçeceğiz. Çarşamba Belediyesinin yer tahsisleri, yatırımcıların beraberliğinde ve bu güç birliği içinde ilçemize hem tekstil hem de tarımsal sanayi anlamında yeni yatırımlar ve yeni istihdam alanları oluşturmuş olacak. Belediye- yatırımcı iş birliği ile bu şekilde büyük bir istihdam kaynağı Çarşamba'mızda ilk kez olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarına da yakın bir vakitte başlamayı hedefliyoruz." dedi.

AŞ ve iş konusunda vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için Çarşamba Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Planladığımız projelerimiz tamamlandığında ilçemizde 5 bin kişilik bir istihdam alanını Çarşambalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çarşamba'mız için çok güzel olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü insanların en önemli konusu AŞ ve iş. AŞ ve iş konusunda sıkıntı çekmeyeceği günler için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimize, ilçemize, memleketimize, yatırımcılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Halit Doğan, Tekstilkent, Yatırımcı, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da 'Tekstilkent Projesi' için ilk kazma vuruldu - Son Dakika


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