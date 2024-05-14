CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var

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CHP lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklamanın tasarruf paketiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Özel, "Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var. Mehmet Şimşek genelge ile ilgili açıklama yaparken 'vergide adalet ve etkinlik sağlayacağız' demiş. İşte zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

14.05.2024 15:02
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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan tasarruf paketiyle ilgili de açıklamada bulundu.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK ALACAKSIN, KAZANMAYANA DOKUNMAYACAKSIN"

CHP lideri Özel, "Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var; vergide adalet. Mehmet Şimşek, genelge ile ilgi açıklama yaparken 'vergide adalet ve etkinlik sağlayacağız' demiş. Tam zurnanın zırt dediği yer burası. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65 lirası dolaylı vergi. Mazottan, elektrikten, sudan, ekmekten... En pahalı araçlarla en ucuz araçlarla gidenden aynı vergiyi alıyorlar. Yüzde 35'in yüzde 24'ü de işçinin, emeklinin, memurdan alınan gelir vergisi. Kalan yüzde 11 de bütün üreticilerin, fabrikatörlerin, müteahhitlerin gelirinden ödediği vergi. Vergide adalet temel mücadelemizdir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacaksın. Kazanmayan garibana dokunmayacaksın." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var

"CUMHURBAŞKANLIĞI HARCAMALARI GENELDE DIŞINDA BIRAKILDI"

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında bırakılmasını da sert sözlerle eleştirdi. Özel, "Bu genelgede bir olumlu fark var, sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında bırakılmamış olması. Meclis dışarıda tutulmuş, bu gayet olağan bir durum. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; bu hafta içinde TBMM Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis kendi genelgesini hızla hazırlamalı. CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"BELEDİYELERİMİZİN GENELGEYE UYMASINI BEKLİYORUM"

Özel, "Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. CHP'li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında yarı fiyatına iki kat iş yapar. Hem tasarrufluyuz hem verimliliğimiz yüksek" diyerek parti olarak tasarruf genelgesine uyacaklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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