Çarşamba'da "Trafiksiz Çarşamba" konulu resim yarışması düzenlendi - Son Dakika

22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Trafiksiz Çarşamba" konulu resim yarışması düzenledi.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin sporun her dalında gelişmesini ve öncü olmasını istediklerini belirterek, "Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerime bisikletleri ve patenleri hayırlı uğurlu olsun. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanırlar inşallah." ifadelerini kullandı.

Resim yarışmasında dereceye giren Damla Kocataş, Kuzey Ahrar Eski, Furkan Varol, Ecrin Büşra Kahraman, Ebru Ünyeli, Yiğitcan Çamur, bisiklet verildi.

Törenin sonunda ise yarışmaya katılan tüm çocuklara da paten hediye edildi.