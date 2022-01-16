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Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Dündar güven tazeledi - Son Dakika

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Dündar güven tazeledi

16.01.2022 19:24
Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Dündar güven tazeledi

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut başkan Mustafa Dündar yeniden başkanlığa getirildi.

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut başkan Mustafa Dündar yeniden başkanlığa getirildi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, 612 üyeden 472'si oy kullandı.

İki oyun geçersiz sayıldığı seçimde 392 oy alan Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Dündar, 78 oy alan Abdullah Pak karşısında yeniden başkan seçildi.

Dündar, seçimin ardından yaptığı konuşmada "Öncelikle seçimimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ben oy veren veya vermeyen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımızda aday olması neticesinde mücadele ettik ve anladık ki emeklerimiz hiç karşılıksız değilmiş. Bugüne kadar nasıl ki odamızın tüm üyeleri için çalıştık ve mücadele ettiysek bundan sonra da Yönetim Kurulumuzla birlikte aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Yeni Yönetim Kurulunda ise Kamil Aykul, Hüseyin Atasoy, Mitat Akkuş, Halil Gündüz, Davut Kaya ve Mehmet Yılmaz yer aldı.

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Mustafa Dündar, Hüseyin Dündar, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Dündar güven tazeledi - Son Dakika
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