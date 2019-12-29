Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve temeli 1989 yılında atılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 7 yıl sonra yeniden üretime geçmesi gündeme geldi.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve temeli 1989 yılında atılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 7 yıl sonra yeniden üretime geçmesi gündeme geldi.


Yaklaşık 7 yıldır atıl durumda bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. İlçe çiftçilerinin ve civar bölge çiftçisinin ürettiği şeker pancarını işleyerek önemli bir şeker üretimi sağlayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması ve çiftçilerin yeniden üretime başlamaları amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılacak.


Gerçekleştirilecek toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve şeker pancarı ekiminin yapılacağı bölgelerin ziraat odası başkanlarının katılım sağlayacağı açıklanırken, yapılan toplantı sonrası Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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