Çarşambaspor: 0-1

STAT: Şehir
HAKEMLER: Şevket Teker (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Tolga Atasoy (xx)GÖLCÜKSPOR: Gökhan (x) - Miran (x), Veli (x), Oğuzhan Türkmen (x) (Dk. 79 Adem), Furkan Özyapı (x) (Dk. 87 Enes), Batuhan (x) (Dk. 79 Barış Şaffak), Barış Şen (x) (Dk. 79 Tayfun), Ali Mert (x), Errad (x), Furkan Yiğit (x), Berkan (xx) ÇARŞAMBASPOR: Eren (xx) - Kaan (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Mete Han (xx) (Dk. 88 Metin), Serhan (xx), Kemal Sabri (xx) (Dk. 77 Hasan), Aykut (xx), Abdulkadir (xx), Murat (xx) (Dk. 90 Muhammet), Erhan (xx), Muhammet Mustafa (xx) GOLLER: Dk. 57 Oğuzhan Yıldırım (Çarşambaspor)SARI KARTLAR: Berkan, Veli (Gölcükspor) - Oğuzhan Yıldırım, Mete Han, Kemal Sabri (Çarşambaspor)
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sezonun ilk maçında sahasında Çarşambaspor'a 1-0 yenildi.
16'ncı dakikada topla kaleci Eren'i geçen Oğuzhan'ın topu kaleye göndermesine Çarşambaspor defansı topu kornere çelerek izin vermedi.41'inci dakikada Oğuzhan Yıldırım'ın uzaktan sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 45'inci dakikada Furkan Yiğit'in ortasına ceza sahasında yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.57'nci dakikada Muhammet Mustafa'nın ortasına yükselen Oğuzhan Yıldırım'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:32 - Kaynak: DHA
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