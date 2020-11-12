Çarşambaspor: 3-0

Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 25'inci dakikada Uğur, 85'inci dakikada penaltıdan Nurettin ve 90'ıncı dakikada Muhammed attı. Soma'da oğuzhan, 84'üncü dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta namağlup 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Somaspor, bu skorla liderliğe kuruldu.

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