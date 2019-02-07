Son Dakika Haberleri: Çarşı Mahalle Bekçileri Suçlulara Göz Açtırmıyor

Çarşı Mahalle Bekçileri Suçlulara Göz Açtırmıyor

2 saat önce

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz 06 Şubat 2019 günü Umut mahallesi Maaşkuyu caddesi üzerinde devriye görevlerine ifa ettikleri sırada durumundan şüphelendikleri S.T., Y.Ö., ve H.K.

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Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz 06 Şubat 2019 günü Umut mahallesi Maaşkuyu caddesi üzerinde devriye görevlerine ifa ettikleri sırada durumundan şüphelendikleri S.T., Y.Ö., ve H.K. isimli 3 şüphelinin üzerinden silah ve esrar yakaladı.

Yakalanan şahıslardan S.T 'nin üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet dolu fişek, Y.Ö.'nün yapılan üst aramasında, 3,9 gram esrar maddesi ele geçirildi. H. K. isimli şüpheli şahısın ise yapılan incelemelerde "Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıca Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma" suçlarından arandığı tespit edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

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