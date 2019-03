Çasiad'la Seçime Doğru Programı Yapıldı

Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, ÇASİAD'la Seçime Doğru programının konuğu oldu.

Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, ÇASİAD'la Seçime Doğru programının konuğu oldu. Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP Adayı Ülgür Gökhan'la birlikte katıldığı programda projelerini anlatan Gider, "Bunlar Çanakkale'nin 16 yıldır ötelenen sorunları. Bunlar çözülmediği için aday oldum. Her projemizin bitiş tarihi bellidir. Göreve geldiğimiz ilk 1 yıl içerisinde Çanakkale'ye her mahalleye dağılmış halde 5000 araçlık otopark kazandıracağız. Trafik sorununu bitireceğiz. İlk 3 yıl içerisinde projelerimizi tamamlarız" dedi. Altın madeni ile ilgili soruyu da yanıtlayan Gider, "Ben yetkim olmasına rağmen o ruhsatı 10 yıl imzalamamış adamım. Ruhsatı bakanlıktan iptal ettirenlerden birisi benim. Ben eylem yapmam. Eylemi başkaları yapsın. Ben iş yaparım" diye konuştu.



27'ncisi düzenlenen 'ÇASİAD ile Seçime Doğru' programında Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Ayhan Gider ile CHP adayı Ülgür Gökhan konuk oldu. İki aday, projelerini anlattıkları programda, gelen soruları da yanıtladı. Moderatör Hüseyin Yalman'ın yönettiği programda, projelerini anlatan Gider, bütün projelerini, Çanakkalelilerin belediyeden beklentilerini araştırarak hazırladıklarını söyledi. Çanakkale Boğaz Köprüsü, şehrin ekonomisi, geleceği, turizm, üniversite, trafik, ulaşım ve otopark gibi konulardaki soruları yanıtlayan ve projelerinden bahseden Gider, bunların Çanakkale'de 16 yıldır çözülmeyen ve ötelenmiş problemler olduğunu belirtti.



Çanakkale Boğaz Köprüsünün, Çanakkale nüfusunu çok olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen Gider, "Burada ağır sanayi öngörmüyoruz. Bu nedenle köprü yapılınca öyle aman aman bir göç olmaz. Çan - Yenice hattına depolar antrepolar yapılabilir. Buralardaki yatırımlarda çalışacak olan beyaz ve mavi yakalı çalışanlar Çanakkale'de oturmayı tercih edebilir. Eğer bir göç alacaksa, bunun nitelikli iş gücü olarak belirtebileceğimiz bir göç olmasını bekliyorum" dedi.



Mezarlık karşısındaki yeni yerleşim alanındaki yapılaşma konusunda da konuşan Ayhan Gider, "30 bin kişinin yaşayacağı bir yerde alandaki belediyeye ait tek yeşil alanı, oradaki çocukların oynayacağı bir park olarak bırakamaz mıyız? Orada kamunun yada belediyenin bir alanı varsa, bunlar kiraya verilmek yerine yeşil alan olarak değerlendirilmeli ve oradaki insanların kullanabileceği alan olarak tahsis edilmelidir. Ama orası özel bir eğitim kurumuna kiraya verildi. O mahalledeki çocukların oynayacağı alan olmasa da olur dediniz" diye konuştu.



Çanakkale'nin giriş bölgesindeki eski Sümerbank arazisine 2.4 imar verilmesinin de doğru olmadığını söyleyen Gider, "Sümerbank sanayi bölgesiydi. Onu değiştirip değiştirmemek belediyenin elindeydi. Belediyenin emsal imar değişikliği var. Turizm alanını konut alanına çevirirken 6 kattan 4 kata indirdiniz. Bu doğru yaptığınız bir işlem. Sanayi bölgesinden konut bölgesine çevirirken de 2.4 değil 1.2 verirsiniz, yeşil alanını da ayırırsınız. Sanayi bölgesi zaten" dedi.



Sarıçay hakkında da konuşan Gider, "Sarıçay, yukarıda toprak tutucu bentler yapıldıktan sonra bir kere ıslah edilmeli. Bu sayede her sene ıslah gerekmez. Önüne de iki tane mendirek bu işi çözecektir. Bunu biz DSİ ile birlikte yapacağız. DSİ büyük bir kurumdur. Sayın başkanın az önce söylediği gibi o bölgede ihale yapılmış, yer teslimi yapılmış, yer teslimi yapıldıktan sonra belediye orada alan daraltması yapıyor. Var mı başkanım öyle bir şey?" diye sordu. Gökhan'ın "Hayır" yanıtı üzerine Gider, "Şimdi sizi bilgilendiren arkadaşlar yanlış bilgilendiriyorlar. Ben hemen o belgeleri getirtebilirim. Şimdi diyor ki belediye, 'ben burada yol genişleteceğim, burada alan daralacak. Yeşil alan olarak planlanan yeri yapmayıverelim.' Yer müteahhite teslim edilmiş. Diyor ki DSİ, 'Ben ihaleyi hangi şartlarla yapmışsam bununla müteahhitten iş isterim.' Maçın ortasında kural değişmez. Fakat belediye yeşil alandan kısılmasını istiyor" dedi. Program devam ederken kendisine gelen bir bilgiyi paylaşan Gider, "DSİ'nin müteahhitle sözleşmesi bitmemiş, sözleşme devam ediyor. Müteahhit belediye plan tadilatından vazgeçerse çalışmaya devam edecek. Şantiyesi orada hazır" dedi. Gökhan, plan tadilatından vazgeçtiklerini söyleyince Gider, "Tamam, siz yazışmayı seviyorsunuz. Bu 'belediyenin yazısını iptal ettik' diye Pazartesi günü yazışmaları yaparsanız, yada birlikte gidelim. Müteahhit kazmayı vursun. İş böyle çözülür" dedi.



Altın madenleri konusuna da değinen Ayhan Gider, "Kimisi iş yapar, kimisi konuşur. Ben, 10 sene boyunca o altın şirketlerinin ruhsatını, imzalama yetkim varken imzalamayan adamım. Çıktın her gün eylem yaptın. Ben, eylem yapan adam değilim. Ben iş yapan adamım. Eylem yapmak benim işim değil. Kimin işiyse o yapsın. Altın madenleri konusunda tavrım çok nettir. Yer altındaki her kaynak çıkarılabilir. Ne zaman? Yeterli teknoloji ve çevreye zarar vermeyeceğine Çanakkale halkını ikna etmek şartıyla. Ben firmadan ikna olmadım ve ruhsatını imzalamadım. Bu demek değildir ki sonsuza kadar orada altın çıkarılmayacak. Hiç öyle bir derdim yok. Bir ülkenin yer altı zenginlikleri o ülkenin kaynağıdır. Günün birinde gelir der ki; 'Ben yeni bir enjeksiyon sistemi yaptım. Enjektörle çekiyorum.' Çıkarmayacak mıyız? Altın yer altında kalsın diye derdimiz mi var? Ama eğer buna önem vermeseydim, o ruhsatı imzalar geçerim. Binlerce ruhsat imzalamış adamım. Bu bana sorulabilecek son soru. Tekrar söyleyeyim, bu yaz ki izin Danıştay kararıyla iptal edilmedi. Bakanlıkta bunu iptal ettirenlerden birisi benim. Diyorsanız ki bunu basına bildirdiniz mi? Bakın ben 10 sene Genel Sekreterlik yaptım. Araştırın kaç tane basın toplantısı yapmışım? Basın toplantısı yapmak benim işim değil. Basın toplantısını kim yapacaksa yapsın. Ben işimi yaparım" dedi.



Çanakkale'de, kişi başına yaklaşık 2.07 metrekare yeşil alan düştüğünü söyleyen Ayhan Gider, "Bakın bu bir çok ilimizden çok daha aşağıda olan bir rakamdır. Biz, oluşturacağımız yeni alanlarla, hem kent merkezini rahatlatacağız, hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekareye çıkaracağız" diye konuştu.



Çanakkale'nin en önemli probleminin trafik ve otopark olduğunu da söyleyen Gider, "Bakın Çanakkale'de çok ciddi bir otopark problemi var. Bu, trafiği de olumsuz etkiliyor. Bakıyoruz, hala yapılmış bir otopark yok. Biz, burada yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ama ortada 16 senedir çözülmeyen sorunlar var. Ben, bütün projelerime tarih veriyorum. 16 sene beklemeye gerek yok. Göreve geldiğimizin ilk senesinde, bütün mahallelere yayılmış halde 5000 araçlık katlı otopark yapacağız. Vatandaşa aracını bırakabileceği bir yer gösterirseniz, kimse o kadar para verip satın aldığı aracını yol kenarında bırakmayı istemez. Şu anda yollar yüzde 50 kapasiteyle kullanılıyor. Bası bölgelerde yolların sadece yüzde 30'undan faydalanılabiliyor. Barbaros mahallesinin ara sokaklarında, yüzde yüz kapalı yollar var. Allah göstermesin, bir yangın çıksa, itfaiyenin giremeyeceği yollar var. Bunlar çok önemli ve çok acil çözülmesi gereken sorunlar. Ben, otopark sorununu 1 yıl içerisinde çözeceğimi söylüyorum. Bütün projelerimizi de ilk 3 yıl içerisinde bitiririz. Ben, iş yapan adamım. Ben 'evrak gitti evrak geldi' işlerini sevmem. O memurların işi. Benimle çalışanlar bilirler. Bana bir işle ilgili 40 dosya da getirseniz, 'İş bitti' lafından daha fazla önemi yok. İş bitmemişse, o evrak gelmiş, bu evrak gitmiş ne önemi var? Benim tarzım bu değil. Benim tarzım, ben bir iş yapılacaksa o işi yapar geçerim. Evrakla uğraşmak memurların sevdiği bir iş. Ben iş yapmayı seviyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

