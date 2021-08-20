Üye Girişi
Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı - Son Dakika

Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı

20.08.2021 12:57
Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı, System.String[]

Teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı.

Teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgisayardan tablete, akıllı telefondan monitöre, oyun bilgisayarından aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, ilk deneyim mağazasını Forum İstanbul AVM'de açtı. İlerleyen süreçlerde tüm büyük şehirlerde deneyim mağazalarıyla hizmet vermeyi planlayan Casper, bilgisayar konfigüre etmenin en güvenli halini tüketicileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, Casper'ın kendi deneyim mağazasında konfigürasyon özelliğini ortaya çıkararak, bilgisayar toplamanın en güvenli halini tüketicilerine ulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Casper'ın perakende kanallarda talep gören ve sevilen bir marka olduğunun altını çizen Beliktay, "Mağazamızda diğer Excalibur ürünlerimizde olduğu gibi ömür boyu performans garantisine ek olarak birçok içeriği de tüketicimize ulaştıracağız. İletişim hedefimiz, deneyim mağazasını markamızın tüketicileri ile buluşma noktası haline getirmek. Pandemi süreci de müsaade ederse tüm büyük şehirlerde olmayı amaçlıyoruz. Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar tüm Casper ve Excalibur ürünleri ve modelleri yer alıyor. Tüketiciler tüm ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek. Web sitemizdeki her konfigürasyonu, mağazadaki teknoloji danışmanımız ile birlikte oluşturabilecek ve sipariş verebilecek." ifadelerini kullandı.

Forum İstanbul, Türkiye, oyunlar, Casper, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü 12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı         
13:07
Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak         
12:59
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:16:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement