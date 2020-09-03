Casper, öğrencilerin yanında

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarına birçok çözüm sunan Casper, uzaktan eğitim ürünlerine uyguladığı kampanyalar ve özel indirimlerle öğrencilerin yanında yer alıyor.

Casper açıklamasına göre, öğrencilerin motivasyon ve verimliliğini artırmanın önemi, teknolojik ve dijital çözümlerin ulaşılabilirliğine bağlı. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu dönemde, öğrencilerin ürünlere ulaşılabilirliğini sağlamak birçok teknoloji şirketi için önem taşıyor. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerin eğitim hayatlarını sorunsuz sürdürmeleri, teknoloji çözümleri sunan Casper için öncelikli hedeflerden biri.

Yeni öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte ister yüz yüze eğitim ister uzaktan eğitim olsun tüm öğrenci ve ebeveynleri hazırlık heyecanı sardı. Özellikle teknoloji ürünlerine olan talep artarken, uzaktan eğitimi sağlayan notebook, tablet gibi ürünler de okul ihtiyaç listelerine girmeye başladı. Öğrenciler için ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı çözümler sunan Casper, laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürününde cazip indirim ve kampanyalar düzenliyor.

Ücretsiz Office 365

Windows 10'lu tüm Casper Nirvana ve Excalibur laptop ve masaüstü bilgisayarları Microsoft Office 365 hediyesi ile birlikte geliyor. Yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden tasarımları, hafiflik ve incelikleriyle öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerinde kullanım kolaylığı sunan Nirvana laptoplar, uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı ve yüksek bağlantı hızı ile okul hayatında daha üretken olmayı sağlıyor.

Gelişmiş kullanıcı deneyimleri vadeden Casper masaüstü bilgisayarları da okula dönüş kampanyası kapsamında klavye ve mouse hediyesi ile birlikte geliyor. Eğitim ve oyun için masaüstü bilgisayar tercih edenler için geliştirilen Excalibur ve Nirvana modelleri, yeni nesil işlemcileri, yüksek performans ekran kartları, güçlü soğutma sistemleri ile bir çok konfigürasyon seçeneği sunuyor.

"Önce ders, sonra oyun" diyenler için ürünler

Tüm Excalibur oyun ve performans bilgisayarları XBox Game Pass üyelik hediyesi ile birlikte geliyor. Windows 10 işletim sistemli Excalibur oyun bilgisayarları, 100'den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass'i bir ay boyunca ücretsiz kullanma imkanı sunuyor. Her ay yeni oyunlar eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte en güncel oyunları anında oynama fırsatı bulunan Xbox Game Pass, oyun tutkunu öğrenciler için en güncel oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor.

En yeni ekran kartları teknolojisine sahip GeFORCE RTX ekran kartlı Excalibur bilgisayarlarında, günümüzün en popüler oyunlarından biri olan "Rainbow Six Siege Gold" ile altı yeni operatöre erken erişim imkanı ve 5'inci yıl BattlePass ayrıcalıklarına sahip olunacak.

Masaüstü bilgisayardan laptopa, monitörden tablete kadar birçok ürününde özel fiyat indirimleri ve hediye kampanyaları ile öğrencilerin yanında olmaya devam eden Casper, en son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.