Casperlar Operasyonu: 117 Şüpheli Yakalanıyor

09.01.2026 09:02
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 ilde 'Casperlar' suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Casperarlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 ilde operasyon başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 839 sayfalık iddianame hazırlanmış, 145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

117 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 ilde operasyon talimatı

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı emri verildi. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi. - İSTANBUL

