Casperlar Operasyonu: 223 Şüpheliye İddianame

09.01.2026 09:36
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik 223 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen ve elebaşılığını Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı. Örgütün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde "yeni nesil silahlı suç örgütü" yapılanmasıyla faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, örgütle bağlantılı 117 şüpheli hakkında da çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon yapılması için emniyet birimlerine talimat verildiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen ve elebaşılığını Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu örgütün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, örgüt yöneticileri ve üyeleri hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 30 Aralık 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 145'i tutuklu olmak üzere 223 şüpheli hakkında iddianame tanzim edildiği bildirildi.

Devam eden soruşturmalar sonucunda, silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde sürdürdüğüne dair yeni tespitlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, örgütle irtibatlı olduğu ve sosyal medya platformu Instagram üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında yeni işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

