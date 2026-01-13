"Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
"Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı
13.01.2026 13:47  Güncelleme: 13:59
"Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu, 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 58'i tutuklandı. Örgütün çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Casperlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 839 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

21 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste yakalama ve gözaltı emri verilmişti. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat vermişti.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda, 97 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 8'i suça sürüklenen çocuk 58 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 22 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 'Casperlar' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Resul Bey Resul Bey:
    Bu mafya artıkları ve çetelerle el salvadordaki hapishane modeli gibi mücadele edilmezse daha çok mazlumun hakkına girilir. 0 1 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Resul daltonlar şehirde daltonlar şehirde peşinize düştü 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
