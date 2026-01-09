Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar Dondu

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki kısmında kalan "yüzen adalar", soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.