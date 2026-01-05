Çatak'ta Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

VAN'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü ara verildi.

Çatak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 6 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine gönderilen mesajda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salı günü Çatak geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.