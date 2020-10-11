Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu - Son Dakika

Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu

11.10.2020 16:47

Çatalca'da bir kişi, daha önce birçok kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma kararı olan dini nikahlı eşini önce zorla araca bindirerek kaçırdı.

Çatalca'da bir kişi, daha önce birçok kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma kararı olan dini nikahlı eşini önce zorla araca bindirerek kaçırdı. Daha sonra ise barışma tekliflerini reddeden kadını boş arazide iple boğarak öldürdükten sonra metruk binada sakladı. Olay adamın intihar teşebbüsünde polisin kendisinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

Olay, Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Fikret Ç., dini nikahlı eşi Gül Gülsüm (28) ile bir süre önce sık sık tartışmaya başladı. Kocasının daha sonra sık sık kendisine şiddet uyguladığı öğrenilen genç kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile 7 Ekim günü mahallede karşılaşan gözü dönmüş adam, barışma niyetiyle eşini zorla otomobile bindirerek, boş bir araziye götürdü. Burada yaşanan tartışmanın ardından Fikret Ç., eşinin barışma tekliflerini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği iple kadını boğarak öldürdü. Daha sonra ise metruk bir binaya götürerek eşinin cesedini buraya attı.

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yaşadığı evine giden Fikret Ç., evde bir gün sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan şahıs, tedavisinin ardından durumundan şüphelenen polis tarafından çapraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm detayları ile anlattı. Eşini önce boş arazide öldürdüğünü daha sonra ise metruk binaya attığını söyledi. Zanlının tarif etmesi ile olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm'ü kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu
Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu
Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu
Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu

Çatalca, İntihar, Şiddet, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu - Son Dakika

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